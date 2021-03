Tinsukia Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Tinsukia Constituency Seat

Polling Stations in Tinsukia Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Tinsukia Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Tinsukia: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Ramkrishna Sishu Vidyalaya 1273 2 Ramkrishna Sishu Vidyalaya 1192 3 Vidyaniketon L.P. School 1173 4 Sripuria L.P. School 917 Sripuria 5 Sripuria L.P. School (New Building) 1153 Sripuria(New Building) 6 Sripuria L.P. School 783 Sripuria 7 Tinsukia M.E. School Sripuria 727 TinsukiaSripuria 8 A.O.C..Club 513 A.O.C..Club 9 A.O.C. Club 603 A.O.C. Club 10 Banisadan L.P. School 904 Banisadan 11 Banisadan L.P. School 941 Banisadan 12 Raiay High School 285 Raiay 13 Raiay High School 728 Raiay 14 Raiay High School 834 Raiay 15 Sripuria Pathar Adaa Bharitya Hindi L.P. School 691 Sripuria Pathar Adaa 16 Sripuria Pathar Adaa Bharitya Hindi L.P. School 860 Sripuria Pathar Adaa 17 Banikanta Vidyalaya 890 18 Banikanta Vidyalaya (Middle 1) 988 19 N. F.Raiay D.T.P. L.P. School 438 N. F.Raiay D.T.P. 20 Sripuria Pather Adaha Bharatia Hindi L.P. School 676 Sripuria Pather Adaha 21 Banikanta Vidyala 659 22 Fishery Office (Na Pukhuri) 857 (Na Pukhuri) 23 Fishery Office Naphukuri 973 Naphukuri 24 Ganapatrai Rachibachia Basic School 961 Ganapatrai Rachibachia 25 Maintance Building Tinsukia Electrical Div.Sukanpukhuri 1076 Sukanpukhuri 26 Admn.Section Dgm Electrical Circle Office 899 Admn.Section Dgm Electrical Circle Office 27 Steeorth Parthamic Vidayalaya 830 Steeorth 28 Steeorth Parthamic Vidayalaya 591 Steeorth 29 Ganapatrai Rachibachia Basicschool 312 Ganapatrai Rachibachia 30 Gobardhandas Goenka L.P. School 776 31 Gobardhandas Goenka L.P.. School 1104 32 Gobardhandas Goenka L.P. School 910 33 Tinsukia College 838 Kachujan 34 Tinsukia College 1036 Kachujan 35 Bipin Bora M.E. School 651 Bipin Bora 36 Bipin Bora M.E. School 579 Bipin Bora 37 Sri Durga M.E. School 904 Sri Durga 38 Bshnujyoti Sangeet Vidyalaya 937 39 Bimala Prasad Chaliha L.P. School 993 Bimala Prasad Chaliha 40 Bimala Prasad Chaliha L.P. School 688 Bimala Prasad Chaliha 41 Bimala Prasad Chaliha L.P. School 634 Bimala Prasad Chaliha 42 Dohotiachuk L.P. School 1190 Dohotiachuk 43 Hindustani Vidyalaya 1072 44 Hindustani Vidyalaya 882 45 Hindustani Vidyalaya 998 46 Bangiya Vidyalaya 908 Bangiya 47 Bangiya Vidyalaya 939 Bangiya 48 Bangiya Vidyalaya 1187 Bangiya 49 Sarbajanin Valika Vidyalaya 1207 Sarbajanin 50 Sarbajanin Valika Vidyalaya 891 Sarbajanin 51 Sarbajanin Valika Vidyalaya 932 Sarbajanin 52 Adaha Parthamik Vidyalaya 814 Adaha 53 Adaha Parthamik Vidyalaya 787 Adaha 54 Kanya Pathsala 603 55 Kanya Pathsala 798 56 Senairam H. S.School 662 Senairam 57 Senairam H.S. School 1054 Senairam 58 Senairam H. S. School 1093 Senairam 59 Hindi English School (Auditorium) 187 60 Hindi English School 602 61 Hindi English Shool 361 62 Bongiya Sishu Vidyalaya 800 Bongiya 63 Bongiya Sishu Vidyalaya 590 Bongiya 64 Bengali Gir High School 1096 65 Bengali Gir High School 998 66 Tinsukia Wom.E.N'S College 637 Tinsukia 67 Tinsukia Women'S College 885 Tinsukia 68 Batorpukhuri Partamik Vidyalaya 1217 Batorpukhuri 69 Sarbananda Singha M.E. School 1040 Sarbananda Singha 70 Sarbananda Singha M.E. School 674 Sarbananda Singha 71 Monideep L.P. School 471 Monideep 72 Monideep L.P. School 1170 Monideep 73 Monideep L.P. School 723 Monideep 74 Asstt. Labour Commisioner Office Tinsukia 644 Tinsukia 75 Circle Office Tinsukia 920 Tinsukia 76 Circle Office Tinsukia 650 Tinsukia 77 Harijan Colony L.P. School 702 Harijan Colony 78 Harijan Colony L.P. School 778 Harijan Colony 79 Baby Nuery School Bor Pathar 827 Bor Pathar 80 Harijan Colony L.P. School 856 Harijan Colony 81 Chotahapjan Refujee Colony L.P. School 1114 Chotahapjan Refujee Colony 82 Ashok Nagar M.E. School 1017 Ashok Nagar 83 Chotohapjan Refujee Colony L.P. School 491 Chotohapjan Refujee Colony 84 Kuhipat L.P. School 741 Kuhipat 85 Sankhadhar L.P. School 1057 Sankhadhar 86 Birbal Line Sangjogi Siksha Kendra 1011 Birbal Line Sangjogi 87 Loharijan L.P. School 594 Loharijan 88 Ramchandra Agaalla L.P. School 597 Ramchandra Agaalla 89 Ramchandra Agaalla L.P. School 1008 Ramchandra Agaalla 90 Koriatoli L.P. School 958 Koriatoli 91 Koriatali L.P. School 929 Koriatali 92 Raiay Institute 380 Raiay Institute 93 Raiway Institute 757 Raiway Institute 94 Raiay L.P. School 403 Raiay 95 Community House Tingrai Habi Unnayanmulak Committee 1052 Tingrai Habi 96 Tingrai Habi L.P. School 757 Tingrai Habi 97 Community House Tingrai Habi Unnayanmulak Committee 900 Tingrai Habi 98 Tingrai Habi L.P. School 604 Tingrai Habi 99 Rongpuria L.P. School 1179 Rongpuria 100 Dhekiajuri Hindi L.P. School 884 Dhekiajuri 101 Dhekiajuri Hindi L.P. School 863 Dhekiajuri 102 Hijuguri Hindi L.P. School 1196 Hijuguri 103 Hijuguri Hindi L.P. School 948 Hijuguri 104 Itakhuli Te L.P. School 1065 Itakhuli Te 105 Itakhuli Te Labour Club 485 Itakhuli Te 106 Nabajagriti Vidyalaya 685 Nabajagriti 107 Nabajagriti Vidyalaya 1086 Nabajagriti 108 115 No.Mahakali Grant L.P. School 720 Mahakali Grant 109 Chototingrai Te L.P. School 768 Chototingrai Te 110 Chototingrai Te L.P. School 672 Chototingrai Te 111 Mohakali Te L.P. School 459 Mohakali Te 112 Mohakali Te L.P. School 886 Mohakali Te 113 Mohakali Te Labour Club 479 Mohakali Te 114 Tengpani Te L.P. School 662 Tengpani Te 115 Tingrai Bangali Gaon L.P. School 855 Tingrai Bangali Gaon 116 Tengapani Te Labour Club 1093 Tengapani Te 117 Tengapani T.E. Staff Club 202 Tengapani T.E. 118 Langkachi Te L.P. School 318 Langkachi Te 119 Tengpani L.P. School 776 Tengpani 120 Langkachi Te L.P. School 542 Langkachi Te 121 Dhulijan L.P. School 729 Dhulijan 122 Laina L.P. School 904 Laina 123 Rajgarali Te Staff Club 937 Rajgarali Te 124 Rajgarali Te Labour Club 732 Rajgarali Te 125 Sukani Majgaon L.P. School 778 Sukani Majgaon 126 Kharia Gaon L.P. School 1066 Kharia Gaon 127 Bahadur Te L.P. School 845 Bahadur Te 128 Kachomari L.P. School 906 Kachomari 129 Langkachi Majgaon L.P. School 470 Langkachi Majgaon 130 Himolugurichuk L.P. School 775 Himolugurichuk 131 Langkachi L.P. School 1074 Langkachi 132 Langkachi L.P. School 545 Langkachi 133 Bozaloni Te Staff Club 635 Bozaloni Te 134 Bozaloni Te Labour Club 542 Bozaloni Te 135 Bazaloni T.E. L.P. School 609 Bazaloni T.E. 136 Bozaloni L.P. School 946 Bozaloni 137 Keyhung Te Staff Club 873 Keyhung Te 138 Keyhung Te Staff Club 774 Keyhung Te 139 Shilikhaguri L.P. School 767 Shilikhaguri 140 Laipuli M.E. School 760 Laipuli 141 Deohal Te Staff Club 703 Deohal Te 142 Deohal Te Staff Club 672 Deohal Te 143 Deohal Te Mazdoor Club 781 Deohal Te 144 Dharia Roitok L.P. School 607 Dharia Roitok 145 Dharia Roitok L.P. School 617 Dharia Roitok 146 Puberun L.P. School 492 Puberun 147 Hatimara T.E. Labour Club 612 Hatimara T.E. 148 Puberun L.P. School 642 Puberun 149 Harijan L.P. School 1121 Harijan 150 Netaji Vidyamandir 590 151 Netaji Bidya Mandirl.P. School 685 152 Bordubi H.S. School 1111 Bordubi 153 Netaji Vidyamandir 1019 154 Bordubi Higher Secondery School 641 Bordubi 155 Monkhushi T.E. L.P. School 565 Monkhushi T.E. 156 Monkhushi T.E. Labour Club 491 Monkhushi T.E. 157 Konwari Pathar L.P. School 748 Konwari Pathar 158 Konwari Pathar L.P. School 699 Konwari Pathar 159 Mohkhuli L.P. School 1063 Mohkhuli 160 Mohkhuli L.P. School 968 Mohkhuli 161 Keyhung T.E. L.P. School 706 Keyhung T.E. 162 Keheng T.E. L.P. School 678 Keheng T.E. 163 Dhunda Nahar Papahua Parthamik Vidyalaya 848 Dhunda Nahar Papahua 164 Lakhi Pathar High School 852 Lakhi Pathar 165 Lakhi Pathar Parthamik Vidyalaya 1053 Lakhi Pathar 166 Lakhi Pathar High School 991 Lakhi Pathar

