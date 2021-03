Margherita Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Margherita Constituency Seat

Polling Stations in Margherita Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Margherita Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.

Election/Polling Dates in Margherita: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021



Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Kailashpur M.E School 723 Kailashpur 2 Kailashpur M.E School 1261 Kailashpur 3 Sri Sri Madhavpur L.P School 934 4 Sri Sri Madhavpur L.P School 1012 5 No. 2 Betoni L.P School 953 Betoni 6 Litong Gaon L.P School 1002 Litong Gaon 7 Purbanchal M.E School 970 Purbanchal 8 Tal.P.Ather Jaya L.P School 1122 Tal.P.Ather 9 1 No. Borhullong L.P School 791 Borhullong 10 Borhullong Gaon L.P School 715 Borhullong Gaon 11 Namhullong Gutibari L.P. School 933 Namhullong Gutibari 12 Namhullong Gutibari L.P. School 862 Namhullong Gutibari 13 Namhullong L.P. School 516 Namhullong 14 Gopinath Bordoloi M.E School 934 Gopinath Bordoloi 15 No. 1 Mohong Pathar L.P. School 643 Mohong Pathar 16 No. 1 Mohong Pathar Lp School 635 Mohong Pathar 17 Mahatma Gandhi High School 847 18 Mahatma Gandhi High School 710 19 Madhavpur L.P School 1146 Madhavpur 20 Madhavpur L.P School 808 Madhavpur 21 Philobari T.E L.P School 1068 Philobari 22 Philobari T.E Staff Club 887 Philobari 23 Philobari T.E Staff Club 822 Philobari 24 Chikarajan L.P School 943 Chikarajan 25 Bokapather L.P School 864 Bokapather 26 Bokapather L.P School 765 Bokapather 27 Duarmara T.E L.P School 985 Duarmara 28 Duarmara T.E L.P School 870 Duarmara 29 Duarmara T.E L.P School 608 Duarmara 30 Duarmara T.E Labour Club 892 Duarmara 31 Duarmara Pathsala 878 Duarmara 32 Bijuliban L.P School 1104 Bijuliban 33 Dibrujan L.P School 568 Dibrujan 34 Dibrujan L.P School 580 Dibrujan 35 Toranipather L.P School 888 Toranipather 36 Puranipukhuri M.V School 1066 Puranipukhuri 37 Kathalguri L.P School 893 Kathalguri 38 Kathalguri L.P School 512 Kathalguri 39 Kanaipather L.P School 840 Kanaipather 40 Kanaipather Indira L.P School 1008 Kanaipather Indira 41 Kariajan M.E School 673 Kariajan 42 Kujupather L.P School 1109 Kujupather 43 Pengree Charali High School 598 Pengree Charali 44 Pengree Charali High School 692 Pengree Charali 45 Neheru Hindi L.P School 1040 46 Nabajyoti Ambikapur L.P School 1239 Nabajyoti Ambikapur 47 Pengree T.E L.P School 1101 Pengree 48 Pengree T.E L.P School 1250 Pengree 49 Mugang Bishnupur L.P School 1072 Mugang Bishnupur 50 Khatang Pani Gaon L.P School 693 Khatang Pani Gaon 51 Tekeri L.P School 875 Tekeri 52 Namsai L.P School 540 Namsai 53 Tokowpather L.P School 950 Tokowpather 54 Tokowpather L.P School 549 Tokowpather 55 Nagapather L.P School 546 Nagapather 56 Nagapather L.P School 792 Nagapather 57 Enthem Nagapather M.E School 759 Enthem Nagapather 58 Nonglai L.P School. 510 Nonglai 59 Dumpani Ulup Pather M.V School 493 Dumpani Ulup Pather 60 Hassakgaon L.P School 1051 Hassakgaon 61 Ningam L.P School 779 Ningam 62 Ningam L.P School 937 Ningam 63 Bisa L.P School 733 Bisa 65 Tinisuti L.P School 1075 Tinisuti 66 Tinisuti L.P School 767 Tinisuti 67 Lekhapani L.P School 890 Lekhapani 68 Tipong High School 824 Tipong 69 Tipong High School 617 Tipong 70 Lal.P.Ahar L.P School 906 Lal.P.Ahar 71 Tirap L.P School 720 Tirap 72 Tirap L.P School 730 Tirap 73 Longtong M.E School 793 Longtong 74 Longtong M.E School 1027 Longtong 75 Udaipur L.P School 1113 Udaipur 76 Udaipur L.P School 1223 Udaipur 77 Rampur L.P School 541 Rampur 78 Rampur Gir M.E School 716 Rampur Gir 79 Rampur L.P School 946 Rampur 80 Rampur Gir High School 245 Rampur Gir 81 Khathasema L.P School 1215 Khathasema 82 Phaneng L.P School 1166 Phaneng 83 Namile Abor Gaon L.P School 754 Namile Abor Gaon 84 Namile Abor Gaon L.P School 566 Namile Abor Gaon 85 Jairampur Forest Beat Office 179 Jairampur 86 Hanjuwara L.P School 126 Hanjuwara 87 Rampur M.E School 784 Rampur 88 Rampur M.E School 757 Rampur 89 Laklapather L.P School 963 Laklapather 90 Gayatri Mandir Hindi L.P School Namphai 379 Namphai 91 Namphai L.P School 716 Namphai 92 Namphai L.P School 825 Namphai 93 Powai T.E Labour Welfare Center 922 Powai 94 Powai T.E Labour Welfare Center 1070 Powai 95 Parbatipur L.P School 614 Parbatipur 96 Parbatipur L.P School 937 Parbatipur 97 Parbatipur L.P School 843 Parbatipur 98 Bahbari M.E School 767 Bahbari 99 Bahbari M.E School 880 Bahbari 100 Ketetong Janajati High School 559 Ketetong Janajati 101 Ketetong Janajati High School 643 Ketetong Janajati 102 Ketetong Janajati M.E School 713 Ketetong Janajati 103 Alubari L.P School 521 Alubari 104 Dibong Pali School 781 Dibong Pali 105 Alubari Nimna Buniyadi School 851 Alubari 106 Alubari Nimna Buniyadi School 476 Alubari 107 Makumpather L.P School 750 Makumpather 108 Makumpather L.P School 742 Makumpather 109 No 4 Makum Pather L.P School 1154 Makum Pather 110 No. 3 Makum Pather L.P School 960 Makum Pather 111 Dehing T.E L.P School 855 Dehing 112 Dehing T.E L.P School 794 Dehing 113 No. 3 Manche Gaon L.P School 400 Manche Gaon 114 Dehing T.E Staff Club 718 Dehing 115 Segunbari L.P School 1305 Segunbari 116 Margherita Town High School 802 Margherita Town 117 Margherita Town High School 677 Margherita Town 118 Margherita Town High School 689 Margherita Town 119 Margherita Town High School 808 Margherita Town 120 Nizmakum L.P School 905 Nizmakum 121 Nizmakum M.V School 721 Nizmakum 122 Nizmakum M.V School 537 Nizmakum 123 Nowkata Balijan L.P School 1058 Nowkata Balijan 124 Powaimukh L.P School 805 Powaimukh 125 Margherita T.E Staff Club 834 Margherita 126 Margherita T.E Staff Club 1143 Margherita 127 Margherita T.E L.P School 866 Margherita 128 Dirok T.E L.P School. 494 Dirok 129 Dirok T.E Staff Club 1115 Dirok 130 Lamagaon L.P School 1146 Lamagaon 131 Lekhajan L.P School 703 Lekhajan 132 Namdang T.E Staff Club 1036 Namdang 133 Namdang T.E Staff Club 977 Namdang 134 Namdang T.E L.P School. 1009 Namdang 135 Tongline L.P School Dirok T.E 682 Tongline Dirok 136 Tongline L.P School Dirok T.E 679 Tongline Dirok 137 Margherita Town L.P School 722 Margherita Town 138 Margherita Town L.P School 758 Margherita Town 139 Margherita Town L.P School 822 Margherita Town 140 A.R.&.T Co. L.P School 965 141 Margherita Town Gandhi Vidya Mandir 1013 Margherita Town 142 Margherita Town Gandhi Vidya Mandir 1041 Margherita Town 143 Mahabir Das Hindi L.P School. 1139 144 Ramkrishna Bidyapith M.E School 568 145 Ramkrishna Bidyapith M.E School 790 146 Margherita Public Higher Secondary School 1043 147 Margherita Public Higher Secondary School 837 148 Margherita Public Higher Secondary School 751 149 Gopinath Bordoloi Refugee M.E School 712 Gopinath Bordoloi Refugee 150 Gopinath Bordoloi Refugee M.E School 767 Gopinath Bordoloi Refugee 151 A.R.&. T Cos High School 759 152 A.R.&. T Cos High School 666 153 A.R.&. T Cos High School 745 154 A.R.&. T Cos High School 613 155 Bahbari L.P School 651 Bahbari 156 Adaha Hindi M.E School 751 Adaha 157 Adaha Hindi M.E School 707 Adaha 158 Namdang Colliery L.P School 681 Namdang 159 Borgolai Colliery Nepali L.P School 587 Borgolai 160 Borgolai Colliery Telegu L.P School 659 Borgolai 161 Borgolai Colliery Nepali M.E School 1243 Borgolai 162 Borgolai Colliery Assamese L.P School 1041 Borgolai 163 Borgolia Colliery Bengali M.E School 543 Borgolai 164 Borgolia Colliery Bengali L.P School 595 Borgolai 165 A.R.T.& Cos M.E School 756 166 A.R.T.& Cos M.E School 721 167 A.R.T.& Cos M.E School 530 168 A.R.T.& Cos M.E School 685 169 Roadgaon L.P School 1078 Roadgaon 170 Samukjan L.P School 761 Samukjan 171 Samukjan L.P School 682 Samukjan 172 Tikok L.P School 668 Tikok 173 Tikok Colliery Down Paym.E.Nt Office 585 Tikok Colliery Down 174 Tikok Colliery Down Payment Office 573 Tikok Colliery Down 175 Ledo Kal.P.Ara L.P School 678 Ledo 176 Ledo Bazar High School 842 Ledo Bazar 177 Ledo Bazar High School 775 Ledo Bazar 178 Ledo Bazar High School 987 Ledo Bazar 179 Ledo Bazar High School 790 Ledo Bazar 180 Ledo Bazar M.E School 1109 Ledo Bazar 181 Ledo Bazar L.P School 866 Ledo Bazar 182 Ledo Bazar L.P School 527 Ledo Bazar 183 Chipegaon L.P School 371 Chipegaon 184 Kuhiarbari L.P School 754 Kuhiarbari 185 Mullang L.P School 1076 Mullang 186 Ledo T.E L.P School 1176 Ledo 187 Salikigaon L.P School 811 Salikigaon 188 Tipong Colliery L.P School 209 Tipong Colliery 189 Tipong Charali Hindi L.P School 210 Tipong Charali 190 Tipong Colliery M.E School 566 Tipong Colliery 191 Honju Gaon Community Center 32 Honju Gaon

