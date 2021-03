Lahowal Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Lahowal Constituency Seat

Polling Stations in Lahowal Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Lahowal Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Lahowal: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name Total Electors Village/town 1 Lepetkata Te L.P. School 581 Lepetkata 2 Lepetkata T.E. L.P. School 446 Lepetkata 3 Lepetkata T.E. Mazdoor Club 435 Lepetkata 4 Kakoti Gaon L.P. School 765 Kakoti Gaon 5 Lepetkata Kachari L.P. School 854 Lepetkata Kachari 6 Lepetkata Kachari L.P. School 706 Lepetkata Kachari 7 Bolai T.E. L.P. School 617 Bolai 8 Bolai T.E. Mzdoor Club 503 Bolai 9 Duliagaon L.P. School 622 Duliagaon 10 Dainijan L.P. School (C.No.1) 621 Dainijan 11 Dainijan L.P. School (C.No.2.) 478 Dainijan 12 Mancotta T.E. L.P. School 838 Mancotta 13 Mancotta Te Staff Club 701 Mancotta 14 Kacharibari L.P. School 690 Kacharibari 15 Chengalijan Lp School 430 Chengalijan 16 Kacharibari L.P. School 864 Kacharibari 17 Khania Gaon L.P. School 651 Khania Gaon 18 Khania Gaon L.P. School Middle 673 Khania Gaon 19 Sisu Niketon H.E.School. 589 Sisu Niketon 20 Sisu Niketon H.E.School. 642 Sisu Niketon 21 Khaniagaon L.P. School 1064 Khaniagaon 22 Sonali Sangha 915 Sonali Sangha 23 Nirmali Gaon Gir High School 724 Nirmali Gaon Gir 24 Nirmali Gaon Gir High School 858 Nirmali Gaon Gir 25 Nirmali Gaon Gir High School 815 Nirmali Gaon Gir 26 Nirmali Gaon Gir High School 812 Nirmali Gaon Gir 27 Dakhin Jalan L.P.School 676 Dakhin Jalan 28 Dakhin Jalan L.P.School 725 Dakhin Jalan 29 Dakhin Jalan L.P.School 675 Dakhin Jalan 30 Dakhin Jalan L.P.School 673 Dakhin Jalan 31 Kadamoni L.P. School 777 Kadamoni 32 Kadamoni L.P. School 729 Kadamoni 33 Kadamoni L.P. School 609 Kadamoni 34 Kadamoni L.P. School 638 Kadamoni 35 Ozani Hatimura L.P. School No.1 1050 Ozani Hatimura 36 Banipur Maina Parijat 702 Banipur Maina Parijat 37 Ujani Hatimuria L.P.School 574 Ujani Hatimuria 38 Chaualkhowa Madrassa M.E.School 564 Chaualkhowa 39 Chaualkhowa Madrassa M.E.School 592 Chaualkhowa 40 Chaulkhowa Madrassa Me School 556 Chaulkhowa 41 Chaulkhowa Madrassa Me School 482 Chaulkhowa 42 Muhita Dutta Lp School 983 Muhita Dutta 43 Muhita Dutta Lp School 1043 Muhita Dutta 44 Hatimura Gaon L.P. School 683 Hatimura Gaon 45 Bakpara Te L.P. School 667 Bakpara 46 Bakpara Te L.P. School 466 Bakpara 47 Khanikar Te Lp School 679 Khanikar 48 Lekai L.P. School 680 Lekai 49 Lekai L.P. School 678 Lekai 50 Sesa Te L.P. School 533 Sesa 51 Central Crech House Of Sessa T.E. 433 Sessa T.E. 52 Temtow Te L.P. School 633 Temtow Te 53 Sesa Te Mazdoor Club 780 Sesa 54 Jokai Kaliyani L.P. School 797 Jokai Kaliyani 55 Harak Pathar L.P. School 395 Harak Pathar 56 Konwar Gaon L.P.School 675 Konwar Gaon 57 Khamti Ghat M.E. School 686 Khamti Ghat 58 Natun Borbil L.P. School 669 Natun Borbil 59 No. 2 Bhurbhuri L.P. School 446 Bhurbhuri 60 Hahsara Gaon L.P. School 675 Hahsara Gaon 61 Sengamari L.P. School 508 Sengamari 62 Bortemtow Gaon L.P. School 517 Bormtow Gaon 63 Bortemtow Gaon L.P. School (New Building) 531 Bormtow Gaon 64 Bortemtow Gaon L.P. School 514 Bormtow Gaon 65 Bokpara L.P. School 592 Bokpara 66 Bokpara L.P. School(New Building) 625 Bokpara 67 Bokpara L.P. School 425 Bokpara 68 Lahowal L.P. School 895 Lahowal 69 Bishnujyoti M.E. School 777 Bishnujyoti 70 Bishnujyoti M.E. School 711 Bishnujyoti 71 Bakul M.E. School 578 Bakul 72 Bakul High School 519 Bakul 73 Bakul M.E. School 724 Bakul 74 Timona Gaon L.P. School 931 Timona Gaon 75 Agnipather L.P. School 459 Agnipather 76 Timona Te L.P. School 332 Timona 77 Timona Te L.P. School 755 Timona 78 Ziliguri L.P. School 360 Ziliguri 79 13 No. Lunpuria L.P. School 725 Lunpuria 80 Tamulbari Te L.P. School 673 Tamulbari 81 Tamulbari T.E. Staff Club 761 Tamulbari 82 Chagolikota Dangorpathar L.P. School 713 Chagolikota Dangorpathar 83 Pub Chagalikata L.P. School 655 Pub Chagalikata 84 Rajgarh L.P. School 546 Rajgarh 85 Nagaon L.P. School 559 Nagaon 86 Kuwari Pathar L.P. School 870 Kuwari Pathar 87 Romai Te L.P. School 784 Romai 88 Romai Te Club 476 Romai 89 Romai Te Lp School 378 Romai 90 Ghograjan L.P. School 401 Ghograjan 91 Phutahula Gaon L.P. School 624 Phutahula Gaon 92 Rangliting Te Labour Club 684 Rangliting 93 Habichuk L.P. School 382 Habichuk 94 Teliapathar L.P. School 667 liapathar 95 Modarkhat Gir Hs School 745 Modarkhat Gir 96 Lahowal Gir School (No.1) 833 Lahowal Gir 97 Lahowal Gir School (No.2) 502 Lahowal Gir 98 Muttock Te Staff Club 480 Muttock Te 99 Nizmoidumia L.P. School 742 Nizmoidumia 100 Nizmoidumia L.P. School 772 Nizmoidumia 101 Lahowal High School 612 Lahowal 102 Lahowal High School 580 Lahowal 103 Lahowal Hs School 857 Lahowal 104 Lahowal Hs School 817 Lahowal 105 Athabari L.P. School (Centre No. 1) 763 Athabari 106 Athabari L.P. School (Centre No. 2) 694 Athabari 107 Gathorop L.P. School (C. No. 1) 381 Gathorop 108 Gathorop L.P. School (C. No. 2) 595 Gathorop 109 Tita Dimoru Puberun L.P. School 532 Tita Dimoru Puberun 110 Tita Dimoru Kanai L.P. School 480 Tita Dimoru Kanai 111 Monohari Te L.P. School 631 Monohari 112 Monohari Te Lp School Centre No. Two 262 Monohari 113 Maijan Te Mazdoor Club N.A Maijan 114 Maijan Te Fonguri L.P. School N.A Maijan Fonguri 115 Maijan Te Staff Club (No.1) 729 Maijan 116 Maijan Te L.P. School 484 Maijan 117 Maijan Te Staff Club (No.2) 645 Maijan 118 Jodhraj Khemka M.E. School 667 Jodhraj Khemka 119 Green Wood Te L.P. School (Centre No. 1) 715 Green Wood Te 120 Green Wood Te L.P. School (Centre No. 2) 603 Green Wood Te 121 Green Wood Mazdur Club (Centre No. 1) 672 Green Wood Te 122 Green Wood Mazdur Club (Centre No. 2) 663 Green Wood Te 123 Oakland Te Lp School 383 Oakland Te 124 Kanai Gaon L.P. School 596 Kanai Gaon 125 Kanai Gaon L.P. School 826 Kanai Gaon 126 Mukalbari Kamakhya L.P. School 763 Mukalbari Kamakhya 127 Mukalbari Te Staff Club 655 Mukalbari 128 Ganesh Bari Te L.P. Schol 885 Ganesh Bari 129 Sarupather Nabajyoti Lp School 447 Sarupather Nabajyoti 130 Sarupather Lp School 852 Sarupather 131 Mohanbari Te L.P. School 578 Mohanbari 132 Mohanbari T.E. L.P. School 532 Mohanbari 133 Mohanbari Airport L.P. School 974 Mohanbari Airport 134 Ekaratoli Longsoal L.P. School 838 Ekaratoli Longsoal 135 Ekaratoli Binoigutia L.P. School( Centre No. 1) 667 Ekaratoli Binoigutia 136 Ekaratoli Binoigutia L.P. School (Centre No. 2) 814 Ekaratoli Binoigutia 137 Moderkhat L.P. School (C.No.1) 328 Moderkhat 138 Moderkhat L.P. School (C.No.2 ) 879 Moderkhat 139 Chengelijan L.P. School 562 Chengelijan 140 Chengelijan L.P. School 429 Chengelijan 141 Romai Kordoibam L.P. School 742 Romai Kordoibam 142 Romai Bongali L.P. School 369 Romai Bongali 143 Shastriji H.E. School(C.No.1) 267 Shastriji 144 Shastriji High School(C. No.2) 796 Shastriji 145 Baluram Konwar Lp School 648 Baluram Konwar 146 Bapuji Mv School 522 Bapuji 147 Nahar Hako L.P. School 748 Nahar Hako 148 Alimur L.P. School 780 Alimur 149 Niz Moderkhat L.P. School 567 Niz Moderkhat 150 Natun Bachapathar L.P. School 662 Natun Bachapathar 151 Dikom Sesa T.E. L.P. School 619 Dikom Sesa 152 Bachapathar L.P. School 661 Bachapathar 153 Modarkhat Te L.P. School 800 Modarkhat 154 Dikom Sesa L.P. School 640 Dikom Sesa 155 Dikom Sessa L.P. School 706 Dikom Sessa 156 Hezel Bank Te L.P. School 685 Hezel Bank 157 Hezel Bank Te Staff Club 370 Hezel Bank 158 Hazel Bank Te Labour Club 500 Hazel Bank 159 Dholajan Te L.P. School 644 Dholajan 160 Dholajan Main Line Mazdoor Club 368 Dholajan Main Line 161 Garpara L.P. School 720 Garpara 162 Larupuria L.P. School 419 Larupuria 163 Rohmoria Hs School 308 Rohmoria 164 Rohmoria Hs School 851 Rohmoria 165 Puberun L.P. School 774 Puberun 166 Bagaritalia L.P. School 635 Bagaritalia 167 Genichuk L.P. School 883 Genichuk 168 Nizrohmaria L.P. School 812 Nizrohmaria 169 Thanai Te Mazdoor Club 510 Thanai 170 Thanai Te Staff Club 567 Thanai 171 Thanai Te Mazdoor Club 909 Thanai Mazdoor Club 172 Thanai Te L.P. School 629 Thanai 173 Dhoopabar L.P. School 592 Dhoopabar 174 Chamani Maijan L.P. School 339 Chamani Maijan 175 Chamoni Maijan L.P. School 868 Chamoni Maijan 176 Phukan Khat L.P. School 940 Phukan Khat

Assam Assembly Constituencies List:

Here is the list of Assam constituencies where Assam Assembly Election 2021 is proposed. Check where your polling station/booth is?