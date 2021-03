Moran Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Moran Constituency Seat

Polling Stations in Moran Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Moran Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Moran: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Parligori L.P. School 945 Parligori 2 Deori Gaon L.P. School 961 Deori Gaon 3 Madhupur High School 688 Madhupur 4 1 No Jokai Bangaon L.P. School 582 Jokai Bangaon 5 1 No Jokai Ban Gaon L.P. School 941 Jokai Ban Gaon 6 Chaulkhowa Miri L.P. School 538 Chaulkhowa Miri 7 Chaulkhowa Miri L.P. School 840 Chaulkhowa Miri 8 Bogibil M.E. School 759 Bogibil 9 Madhya Ghogoloni L.P. School 369 Madhya Ghogoloni 10 Bogibil M.E. School 995 Bogibil 11 Kapou Gaon L.P. School 935 Kapou Gaon 12 Gojai Gaon L.P. School 936 Gojai Gaon 13 Tepor Gaon L.P. School 645 Tepor Gaon 14 Subhachuk L.P. School 897 Subhachuk 15 Subhachuk L.P. School 765 Subhachuk 16 Medela Te Office 1008 Medela 17 Medela Te Office 492 Medela 18 Garudharia L.P. School 1059 Garudharia 19 Lezai High School 868 Lezai 20 Lezai High School 685 Lezai 21 Jamuguri L.P. School 566 Jamuguri 22 Dewanbari L.P. School 810 Dewanbari 23 Dewanbari Te L.P. School 679 Dewanbari 24 Bardoibam M.E. School 841 Bardoibam 25 Moinabari Miri L.P. School 427 Moinabari Miri 26 Pani Miri Gaon L.P. School 864 Pani Miri Gaon 27 Digholia L.P..School 708 Digholia 28 Phukanbam Mv School 915 Phukanbam 29 Charaihabi L.P. School 474 Charaihabi 30 Gojai L.P. School 490 Gojai 31 Charaibahi L.P.School 730 Charaibahi 32 Bahbari L.P. School 699 Bahbari 33 Kolakhowa Chariali Mv School 514 Kolakhowa Chariali 34 Itakhuli Dihing Gaon High School 799 Itakhuli Dihing Gaon 35 Itakhuli M.E. School 693 Itakhuli 36 Tinisukia L.P. School 956 Tinisukia 37 Tinisukia L.P. School 402 Tinisukia 38 Binoigutia L.P. School 944 Binoigutia 39 Binoigutia L.P. School 891 Binoigutia 40 Lepetkata Te Labour Club 886 Lepetkata 41 Lepetkatta Te Office 376 Lepetkatta 42 31 No Bolai L.P. School 520 Bolai 43 Mahabir T.E. L.P. School 506 Mahabir 44 31 No Bolai L.P. School 727 Bolai 45 Kutuha Tribal M.E. School 885 Kutuha Tribal 46 Kutuha High School 373 Kutuha 47 Kutuha High School 945 Kutuha 48 44 No Bhagamur L.P. School 591 Bhagamur 49 Bhagamur Nepali Block L.P. School 637 Bhagamur 50 31 No Baligaon L.P. School 612 Baligaon 51 Kutuha Na Gaon L.P. School 743 Kutuha Na Gaon 52 2 No Khowang Practising L.P. School 619 Khowang Practising 53 2 No Khowang Practising L.P. School 727 Khowang Practising 54 Ahom Nagar L.P. School 472 Ahom Nagar 55 Haldhibari Mv School 676 Haldhibari 56 Haldhibari Mv School 537 Haldhibari 57 Haldhibari Gaon L.P. School 778 Haldhibari Gaon 58 Silpota Yogesh Ch. Gohain M.V. School 833 Gohain 59 Silpota Yogesh Ch. Gohain M.V. School 282 Gohain 60 Padumani L.P. School 597 Padumani 61 Padumani L.P. School 426 Padumani 62 Sensowa Pukhuri Mv School 403 Sensowa Pukhuri 63 Senshowa Pukhuri Mv School 553 Senshowa Pukhuri 64 Sensowa Pukhuri High School 807 Sensowa Pukhuri 65 Majumelia L.P. School 544 Majumelia 66 Najira Puria L.P. School 397 Najira Puria 67 Nazira Puria L.P. School 769 Nazira Puria 68 Bezdulia L.P. School 949 Bezdulia 69 Naharani Mv School 591 Naharani 70 Naharani Mv School 624 Naharani 71 Naharani Mv School 666 Naharani 72 No. 1 Naharani L.P. School 601 Naharani 73 Bokahola L.P. School 769 Bokahola 74 Baghtoli Pathar L.P. School 432 Baghtoli Pathar 75 Baghtoli Pathar L.P. School 626 Baghtoli Pathar 76 Goroimari L.P. School 806 Goroimari 77 Khalihamari L.P. School 951 Khalihamari 78 Khowang Kaiborta L.P. School 782 Khowang Kaiborta 79 No.1 Athabari L.P. School 735 Athabari 80 Duliabam L.P. School 594 Duliabam 81 Suren Memorial L.P. School 927 82 Suren Memorial Lp School 958 83 Bapuji Mv School North 664 84 No.35 Ghoraghas Sishu Unnayan L.P. School 667 Ghoraghas Sishu Unnayan 85 No.35 Ghoraghas Sishu Unnayan L.P. School 485 Ghoraghas Sishu Unnayan 86 Tiloi Tiniali L.P. School 603 Tiloi Tiniali 87 Tiloi Tiniali L.P. School 540 Tiloi Tiniali 88 Photika Chowa Chakalia L.P. School 765 Photika Chowa Chakalia 89 Sarbudoi L.P. School 801 Sarbudoi 90 Sarbudoi L.P. School 545 Sarbudoi 91 Gajpuria L.P. School 399 Gajpuria 92 Khowang Te L.P. School 589 Khowang 93 Khowang Te Staff Club 477 Khowang 94 Khowang Te Staff Club 896 Khowang 95 Kathalguri Mv School 657 Kathalguri 96 Kathalguri Mv School 820 Kathalguri 97 Gojpuria Adaha L.P. School 733 Gojpuria Adaha 98 Gojpuria Adaha L.P. School 438 Gojpuria Adaha 99 Lukumai Mv School 635 Lukumai 100 Lukumai Mv School 417 Lukumai 101 Pathalibam High School 529 Pathalibam 102 Pathalibam High School 472 Pathalibam 103 Teporchalibam L.P. School 606 Teporchalibam 104 Panitula L.P. School 422 Panitula 105 Dhemechi L.P. School 406 Dhemechi 106 Dhemechi L.P. School 738 Dhemechi 107 Kalalur Koch L.P. School 603 Kalalur Koch 108 Bezpathar Mv School 731 Bezpathar 109 Bezpathar Mv School 1009 Bezpathar 110 Dikhari Te L.P. School 905 Dikhari Te 111 Dekhari Te L.P. School 512 Dekhari Te 112 Kachmari L.P. School 576 Kachmari 113 Dihajan L.P. School N.A Dihajan 114 Kachamari L.P. School N.A Kachamari 115 Khagorijan Te L.P. School 825 Khagorijan 116 Mohmora L.P. School 620 Mohmora 117 Thowra Te L.P. School 572 Thowra 118 Deorighat L.P. School 488 Deorighat 119 Deorighat L.P. School 727 Deorighat 120 Sepon Te Line No 20 L.P. School 911 Sepon 121 Sepon Te Line No 12 L.P. School 952 Sepon 122 Sepon Te Line No 12 L.P. School 470 Sepon 123 Sepon Bortani L.P. School 399 Sepon Bortani 124 Chakalia M.E. School 337 Chakalia 125 Chakalia L.P. School 915 Chakalia 126 Khagarijan L.P. School 140 Khagarijan 127 Chakalia L.P. School 499 Chakalia 128 Chakalia M.E. School 617 Chakalia 129 Pathalibam Mv School 256 Pathalibam 130 Mahmora Te Lp School 179 Mahmora 131 Pathalibam Mv School 619 Pathalibam 132 Pathalibam Te L.P. School 564 Pathalibam 133 Pathalibam Te L.P. School 790 Pathalibam 134 Jalam Gaon L.P. School 717 Jalam Gaon 135 No. 1 Rangagora L.P. School 723 Rangagora 136 Sepon Moran L.P. School 710 Sepon Moran 137 Tarajan Mv School 422 Tarajan 138 Chagolipather Lp School 417 Chagolipather 139 Kamaldoi L.P. School 318 Kamaldoi 140 Moran Public High School 699 Moran Public 141 Tepujan L.P. School 632 Tepujan 142 Moran Public High School 1088 Moran Public 143 Moran Public M.E. School 382 Moran Public 144 Moran Public Me School 808 Moran Public 145 2 No. Sarupathar L.P. School 417 Sarupathar 146 Mirihola L.P. School 694 Mirihola 147 Mirihola L.P. School 361 Mirihola 148 Ruchipathar L.P. School 453 Ruchipathar 149 Ruchipathar L.P. School 652 Ruchipathar 150 Amguri Line Te L.P. School 875 Amguri Line 151 Amguri Line Te L.P. School 626 Amguri Line 152 Moran Nagar M.E. School 799 Moran Nagar 153 Moran Nagar L.P. School 914 Moran Nagar 154 Dekhari Moran L.P. School 391 Dekhari Moran 155 Moran Bongali L.P. School 828 Moran Bongali 156 Moran Bongali L.P. School 760 Moran Bongali 157 Moran Adaha L.P. School 1047 Moran Adaha 158 Moran Adaha L.P. School 534 Moran Adaha 159 Phatikachowa Abhoipuria L.P. School 967 Phatikachowa Abhoipuria 160 Phatikachowa Abhoipuria L.P. School 614 Phatikachowa Abhoipuria 161 Phatikachowa Nepali L.P. School 675 Phatikachowa Nepali 162 Phatikachowa Nepali L.P. School 1059 Phatikachowa Nepali 163 Dumar Dolong L.P. School 831 Dumar Dolong 164 Dumar Dolong L.P. School 651 Dumar Dolong 165 Tiloijan Te Labour Club 358 Tiloijan 166 Tiloijan Te Borline Lp School 548 Tiloijan 167 Tiloijan Bagan L.P. School 830 Tiloijan Bagan 168 Bamunbari Te L.P. School 865 Bamunbari 169 Bamunbari T.E. L.P. School 436 Bamunbari 170 Bamunbari Te Me School Chah Janajati Me School 839 Bamunbari

Assam Assembly Constituencies List:

