Naharkatia Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Naharkatia Constituency Seat

Polling Stations in Naharkatia Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Naharkatia Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Naharkatia: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name Total Electors Village/town 1 Bhajubam Lp School 536 Bhajubam 2 Bamunibil Mv School 443 Bamunibil 3 Nalamukh Lp School 572 Nalamukh 4 Dighalibil High School Centre No.1 778 Dighalibil 5 Dighalibil High School Centre No.2 772 Dighalibil 6 Jamunamukh High School(C No.1) 590 Jamunamukh 7 Jamunamukh High School (C. No.2) 472 Jamunamukh 8 Udaipur Mv School 833 Udaipur 9 Amguri L.P. School Centre No.1 494 Amguri Centre 10 Amguri Nepali L.P. School 541 Amguri 11 Amguri L.P. School (C No.1) 608 Amguri 12 Amguri L.P. School (C No 2) 621 Amguri 13 Merbil Bhumuk L.P. School ( C No.1) 491 Merbil Bhumuk 14 Merbil Bhumuk L.P. School (C No.2) 577 Merbil Bhumuk 15 Merbil Sasoni L.P. School 801 Merbil Sasoni 16 Ghugulani L.P. School(Centre 1) 547 Ghugulani 17 Ghugulani L.P. School (Centre 2) 614 Ghugulani 18 Panibura L.P. School Centre No.1 440 Panibura 19 Tinali Bagan L.P. School 629 Tinali Bagan 20 Tinali Bagan L.P. School 465 Tinali Bagan 21 Naharani Block L.P. School 459 Naharani Block 22 Naharani Block L.P. School 557 Naharani Block 23 Jamuguri Konwari Pathar L.P. School 948 Jamuguri Konwari Pathar 24 Jamuguri Konwari Pathar L.P. School 595 Jamuguri Konwari Pathar 25 Amguri Dighalia L.P. School(Centre No.1) 455 Amguri Dighalia 26 Amguri Dighalia L.P. School (Centre No.2) 533 Amguri Dighalia 27 Hukani Dighalia M.E. School 798 Hukani Dighalia 28 Murani L.P. School (Centre No. 1) 611 Murani 29 Khatpather L.P. School 681 Khatpather 30 Khatua Mv School Centre No.1 558 Khatua 31 Khatua Mv School Centre No.2 358 Khatua 32 Sassoni Pather L.P. School 767 Sassoni Pather 33 Tarani Pathar L.P. School 752 Tarani Pathar 34 Tarani Pathar L.P. School 482 Tarani Pathar 35 No.1 Borbam L.P. School 628 Borbam 36 No.1 Borbam L.P. School (C No. 2) 614 Borbam 37 Disangkinar L.P. Sdhool 887 Disangkinar 38 Disangkinar L.P. School (Centre No.1) 537 Disangkinar 39 Naharonibam L.P. School 784 Naharonibam 40 Kaliapani High School (Centre No.1) 741 Kaliapani 41 Kaliapani L.P. School 750 Kaliapani 42 Asabam Te L.P. School 782 Asabam 43 Asabam Te L.P. School 333 Asabam 44 Asabam Te L.P. School 549 Asabam 45 Asabam Te Labour Club 484 Asabam 46 Diksam Te Labour Club 747 Diksam 47 Rangali Pathar L.P. School 889 Rangali Pathar 48 Kaliapani T.E. Labour Club 463 Kaliapani 49 Rangali Pathar L.P. School 740 Rangali Pathar 50 Gethu Pathar Govt. Aided M.E. School (Centre No. 1) 785 Gethu Pathar 51 Gethu Pathar Govt. Aided M.E. School (Centre No. 2) 646 Gethu Pathar 52 Tipling Bahdhari L.P. School 685 Tipling Bahdhari 53 Tipling Bahdhari L.P. School 641 Tipling Bahdhari 54 Arunodoy L.P. School 449 Arunodoy 55 Lengrijan Te L.P. School 902 Lengrijan 56 Lengrijan Te Staff Club 844 Lengrijan 57 No.2 Balijan L.P. School(Centre 1) 547 Balijan 58 No.2 Balijan L.P. School(Centre 2) 450 Balijan 59 No.2 Balijan L.P. School 561 Balijan 60 Ghinai Gaon L.P. School 927 Ghinai Gaon 61 Ghinai Gaon L.P. School 527 Ghinai Gaon 62 Bhaskubari L.P. School 439 Bhaskubari 63 Rajgarh Rangalipathar L.P. School 793 Rajgarh Rangalipathar 64 Juriapukhuri L.P. School 358 Juriapukhuri 65 Rajgarh Rangalipathar L.P. School 466 Rajgarh Rangalipathar 66 Dakhin Samuguri L.P. School 503 Dakhin Samuguri 67 Umatara Te L.P. School 477 Umatara 68 Umatara Te Staff Club 444 Umatara 69 Ganespur L.P. School 785 Ganespur 70 Nigam High School Centre No.1 611 Nigam 71 Nigam High School Centre No.1 377 Nigam 72 Nigam High School Centre No.1 598 Nigam 73 Borbam Mv School Centre No.1 926 Borbam 74 Nagabasti Pradip L.P. School 710 Nagabasti Pradip 75 Balijan L.P. School Centre No.1) 683 Balijan 76 Balijan L.P. School (Centre No.2) 283 Balijan 77 Vidya Mandir H.S. School 1120 78 Vidya Mandir H.S. School 962 79 Naharkatia H.S. School Centre No. 1 644 Naharkatia 80 Naharkatia H.S. School Centre No. 2 625 Naharkatia 81 Naharkatia H.S. School Centre No. 1 783 Naharkatia 82 Naharkatia H.S. School Centre No. 2 633 Naharkatia 83 New High School 925 84 Dighalipathar L.P. School 355 Dighalipathar 85 Naharkatia Town Mv School (Centre No. 1) 608 Naharkatia Town 86 Naharkatia Town Mv School (Centre No. 2) 455 Naharkatia Town 87 Jitani Hindi High School (Centre No. 1) 459 Jitani 88 Jitani Hindi High School (Centre No. 2) 573 Jitani 89 Naharkatia Town Mv School Centre No.1 549 Naharkatia Town 90 Naharkatia Town Mv School 565 Naharkatia Town 91 Naharkatia New High School 512 Naharkatia 92 Naharkatia New High School C.No.1 937 Naharkatia 93 Satyanarayan L.P. School 871 Satyanarayan 94 Naharkatia Te L.P. School 533 Naharkatia 95 Naharkatia Te L.P. School 499 Naharkatia 96 Jeuti Maral L.P. School 603 Jeuti Maral 97 Jeuti Maral L.P. School 786 Jeuti Maral 98 Jeuti Maral L.P. School 297 Jeuti Maral 99 Romapur L.P. School 492 Romapur 100 Fakial L.P. School (Centre No. 2) 898 Fakial 101 Romapur L.P. School 946 Romapur 102 Ushapur M.E. School (Centre No.1) 801 Ushapur 103 Ushapur M.E. School (Centre No.2) 312 Ushapur 104 Tipam Fakial L.P. School 398 Tipam Fakial 105 Tipam Fakial L.P. School 744 Tipam Fakial 106 Tipam Fakial L.P. School 608 Tipam Fakial 107 Joypur Town High School C. No. A 814 Joypur Town 108 Joypur Town High School C.No. 2 810 Joypur Town 109 Duarapather L.P. School 572 Duarapather 110 Naharkatia College 317 Naharkatia 111 Joypur Town High School 937 Joypur Town 112 Joypur Te L.P. School 639 Joypur 113 Joypur Te L.P. School No. 2 646 Joypur 115 Naharkatia College 475 Naharkatia 116 Naharkatia College 452 Naharkatia 117 Kenduguri L.P. School 687 Kenduguri 118 Joypur Kapohuwa Mv School Centre No.1 753 Joypur Kapohuwa 119 12 No. Joymoti L.P. School 703 Joymoti 120 Saru Kheremia L.P. School 609 Saru Kheremia 121 Konwarbam L.P. School (Centre No. 1) 553 Konwarbam 122 Konwarbam L.P. School Centre No. 2 1013 Konwarbam 123 Hapjan Chariali M.E. School (Centre No.1) 623 Hapjan Chariali 124 Hapjan Char Iali M.E. School (Centre No.2) 488 Hapjan Char Iali 125 Gariabam L.P. School 815 Gariabam 126 Namrup Te L.P. School (Centre No.1) 513 Namrup 127 Namrup Te L.P. School (Centre No.2) 502 Namrup 128 Namrup High School 865 Namrup 129 Bhaskubari L.P. School 546 Bhaskubari 130 Namrup Te L.P. School (Centre No.2) 615 Namrup 131 Namrup Te Staff Club 511 Namrup 132 Namrup High School 582 Namrup 133 Namrup Bvfc Sectora L.P. School 779 Namrup 134 Bvfc Staff Club 351 135 Bvfc Staff Club 448 136 Bvfc Staff Club (Fs Sector) Center No. 2 757 137 Namrup Bvfcl Hs School 532 Namrup 138 Namrup Bvfc High School Center No. 1 182 Namrup 139 Namrup Bvfc High School Center No 2. 285 Namrup 140 Namrup Bvfc High School C.No 2A 574 Namrup 141 Duwania Gaon L.P. School 951 Duwania Gaon 142 Namrup Model School C. No. 2 563 Namrup 143 Kheremia L.P. School (Centre No.1) 708 Kheremia 144 Kheremia L.P. School (Centre No.2) 697 Kheremia 145 Dillighat Sishu Vidyalaya Centre No.1 591 Dillighat 146 2 No. Dillighat Hindi L.P. School 639 Dillighat 147 Dillighat Sishu Vidyalaya 770 Dillighat 148 Panidaria Gaon L.P. School 603 Panidaria Gaon 149 Dilliduwania L.P. School (Centre No.1) 448 Dilliduwania 150 Namrup Model School 703 Namrup 151 Dilliduwania L.P. School (Centre No.2) 592 Dilliduwania 152 Panidaria Gaon L.P. School (Centre No. 1) 387 Panidaria Gaon 153 Dollonggaon L.P. School 1023 Dollonggaon 154 Dilli Te Mazdoor Club 551 Dilli Te 155 Joypur Koliori L.P. School 426 Joypur Koliori 156 Dilli Te L.P. School 649 Dilli Te 157 Namrup Thermal High School (Centre No.1) 695 Namrup 158 Namrup Petrochemical L.P. School 574 Namrup 159 Namrup Petrochemical L.P. School 526 Namrup 160 Namrup Petrochemical High School 398 Namrup 161 Hapjan Parbat Te L.P. School (Centre No.1) 463 Hapjan Parbat 162 Hapjan Parbat Te L.P. School (Centre No.2) 385 Hapjan Parbat 163 Nagaghat L.P. School 756 Nagaghat 164 Lebengkula Hindi L.P. School 496 Lebengkula 165 Malipathar L.P. School 445 Malipathar 166 Lebangkula L.P. School 879 Lebangkula 167 Namsang Te L.P. School 818 Namsang 168 Namsang Te L.P. School 621 Namsang 169 Tarajan Te L.P. School (Centre No1) 696 Tarajan 170 Simalubam L.P. School (Centre No.1) 765 Simalubam 171 Simalubam L.P. School (Centre No.2) 649 Simalubam

