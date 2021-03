Doom Dooma Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Doom Dooma Constituency Seat

Polling Booths in Doom Dooma Vidhan Sabha, Assam

Below is a list of all the Polling Stations falling under the Doom Dooma Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth...

Election/Polling Dates in Doom Dooma: Saturday, 27 March 2021 | Date of Counting: 2 May 2021





Polling Booth No. Polling Booth/Station Name Total Electors Village/town 1 Baghjan Dighaltarrang M.E. 695 Baghjan Gaon 2 Baghjan Gaon L.P. School 516 Baghjan Gaon 3 Baghjan Dighaltarrang M.E. 685 Baghjan Gaon 4 Dighaltarrang Te L.P. School 662 Dighaltarrang 5 Dighaltarrang Te Mazdoor Club 612 Dighaltarrang 6 Dighaltarrang Te Staff Club 762 Dighaltarrang 7 Dighaltarrang Te Labour Club 527 Dighaltarrang 8 Dighaltarrang L.P. School 588 Dighaltarrang 9 Diamuli Te Staff Club 359 Diamuli 10 Diamuli Te Line No.11 Labour Club 693 Diamuli 11 Diamuli Te Staff Club 455 Diamuli 12 Diamuli Te No.2 Line Labour Club 959 Diamuli 13 Diamuli Te L.P. School 512 Diamuli 14 Diamuli Te Palong Line Labour Club 547 Diamuli 15 Baghjan Te Labour Club 1040 Baghjan 16 Baghjan Te L.P. School 464 Baghjan 17 Baghjan T.E. No.2 L.P. School 695 Baghjan 18 Kordoiguri M.E. School 802 Kordoiguri 19 Kojonga L.P. School 927 Kojonga 20 Dorjijan L.P. School 783 Dorjijan 21 Bandarkhati M.E. School 728 Bandarkhati Gaon 22 Jutulibari L.P. School 827 Jutulibari 23 Jutulibari L.P. School 889 Jutulibari 24 Kordoiguri L.P. School 1085 Kordoiguri 25 Kordoiguri L.P. School 262 Kordoiguri 26 Daisajan Te Staff Club 714 Daisajan 27 Daisajan Te Labour Club 366 Daisajan 28 Daisajan Te L.P. School 857 Daisajan 29 Rupai Te Labour Club 613 Rupai 30 Rupai Te Staff Club 380 Rupai 31 Rupai Te Labour Club N.C. Side 736 Rupai 32 Rupai Te Staff Club 770 Rupai 33 Rupai Te Staff Club 777 Rupai 34 Daisa Balijan L.P. School 676 Daisa Balijan 35 Dariabheti L.P. School 770 Dariabheti 36 Doimukhia Te Labour Club 631 Doimukhia 37 Doimukhia Te Staff Club 851 Doimukhia 38 Doimukhia Te L.P. School 540 Doimukhia 39 Doimukhia Te L.P. School 526 Doimukhia 40 Bisakupi Te L.P. School 813 Bisakupi 41 Bisakupi Te L.P. School 891 Bisakupi 42 Rupban L.P. School 1069 Rupban 43 Rupban L.P. School 668 Rupban 44 Rupban L.P. School 822 Rupban 45 Ouguri Bengali L.P. School 1240 Ouguri 46 Rupai M.E. School 1007 Rupai 47 Rupai M.E. School 476 Rupai 48 Tipuk Te Labour Club 776 Tipuk 49 Rupai High School 710 Rupai 50 Rupai L.P. School 841 Rupai 51 Rupai L.P. School 592 Rupai 52 Topoban L.P. School 742 Topoban 53 Topoban L.P. School 858 Topoban 54 No.2 Nagaon L.P. School 889 Nagaon 55 Rangajan L.P. School 715 Rangajan 56 Mankhowa Te L.P. School 774 Mankhuba T.E 57 Rangajan M.E. School 602 Rangajan 58 Doomdooma Girls High School 834 Doomdooma 59 Doomdooma Girls High School 513 Doomdooma 60 Hoonlal High School 736 Hoonlal 61 Hoonlal Higher Secondery School 593 Hoonlal 62 Hoonlal Higher Secondery School 617 Hoonlal 63 Doomdooma Bangiya Vidyalaya 837 Doomdooma Town 64 Doomdooma Bengali High School 436 Doomdooma Town 65 Madrassa School 608 66 Doomdooma Boys School 829 Doomdooma Town Azad Road 67 Ram Mohan Pathsala 698 Doomdooma Town Sonari Path 68 Ram Mohan Pathsala 434 Doomdooma Town Sonari Path 69 Doomdooma Sishu Vidyamondir 931 Doomdooma Town Kaliapani Path 70 D/Dooma Saraswati Valika Vidyalaya 1166 Doomdooma Town Udai Path 71 D/Dooma Saraswati Valika Vidyalaya 1015 Doomdooma Town N.C Road 72 Doomdooma Town Hindi M.E. School 689 Doomdooma Town Ac Road 73 Doomdooma Hindin L.P. School 1048 Doomdooma Town Bharat Bhumij Path 74 Doomdooma Hindi L.P. School 926 Doomdooma Town Bharat Bhumij Path 75 Bisakopi Division Labour Club 635 Bisakupi T.E 76 Bisakopi Te Staff Club 822 Bisakupi T.E. 77 Athengia Gaon L.P. School 554 Athengia Gaon 78 Goipani L.P. School 691 Goipani Gaon 79 Goipani L.P. School 478 Goipani Gaon 80 Dangori Te L.P. School 717 Dangari T.E. 81 Dangori Te L.P. School 561 Dangori T.E 82 Uppar Talap L.P. School 622 Uppar Talap 83 Uppar Talap L.P. School 954 Uppar Talap 84 Tara Te L.P. School No. 1 Division 846 Tara T.E 85 Tara Te Indian Club 779 Tara T.E 86 Tara Te Indian Club 889 Tara T.E 87 Chokreting Te Staff Club 820 Chokreting Te 88 Chokreting T.E. L.P. School 266 Chokreting Te 89 Kakojan M.E. School 412 Kakojan 90 Kakojan M.E. School 896 Kakojan 91 Naharjan L.P. School 919 Naharjan 92 Kakojan L.P. School 624 Kakojan 93 Kakojan L.P. School 639 Kakojan 94 Badlabheta Te Staff Club 586 Badlabheta Te 95 Badlabheta Te Mazdur Club 513 Badlabheta Te 96 Badlabheta Te L.P. School 662 Badlabheta Te 97 Bokpara Te L.P. School 740 Bokpara Te 98 Bokpara Te L.P. School 717 Bokpara Te 99 Apeejay L.P. School Bokpara T.E. Line No.12 642 Bokpara Te 100 Apeejay L.P. School Bokpara T.E. Line No.12 (Light) 486 Bokpara Te 101 Bordubi Te Indian Club 543 Bordubi Te 102 Bordubi Te Indian Club 645 Bordubi Te 103 Bordubi Labour Club Line No. 1 &2 682 Bordubi 104 Bordubi Labour Club Line No. 1 &2 467 Bordubi 105 Bordubi Te L.P. School 852 Bordubi T.E. Basti Line 106 Bordubi Te L.P. School 822 Bordubi T.E. Basti Line 107 Gabhorubheti L.P. School 901 Gabhorubheti 108 Gabhorubheti L.P. School 693 Gabhorubheti 109 Gabhorubheti Gaon Hindi L.P. School 682 Gabhorubheti Gaon 110 Gabhorubheti Gaon Hindi L.P. School 825 Gabhorubheti Gaon 111 Gabhorubheti Gaon Hindi High School 813 Gabhorubheti Gaon 112 Gabhorubheti Hindi M.E. School 671 Gabhorubheti 113 Sankardev L.P. School 905 114 Philobari M.E. School 284 Philobari 115 Roborguri L.P. School 792 Roborguri 116 Bijuli Bari Padum Pathar L.P. School 1063 Bijuli Bari Padum Pathar 117 Phillobari L.P. School 695 Phillobari 118 Amguri Mv School 1003 Amguri 119 Phillobari L.P. School 826 Phillobari 120 Doidum Te L.P. School 650 Daidam T.E. 121 Doidum Te L.P. School 550 Daidam T.E. 122 Daidum Te Indin Club 825 Daidam T.E 123 Doidum Te Mazdoor Club 599 Doidum Te 124 Pabhojan Te L.P. School 781 Pabhojan Te 125 Pabhojan Te L.P. School 447 Pabhojan Te 126 Didam Staff Club 692 127 Doidam Staff 396 128 Hilikha Te L.P. School 564 Hilikha T.E. 129 Hilikha Te Indian Club 471 Hilikha T.E. 130 Hilikha Te Staff Club 573 Hilikha T.E. 131 Apeejay L.P. School 487 132 Sukanguri Te L.P. School 618 Sukanguri Te 133 Sukanguri Te L.P. School 746 Sukanguri Te 134 Longswal Te L.P. School 781 Longswal Te 135 Longswal Te L.P. School 321 Longswal Te 136 No1 Holowtup L.P. School 742 Hallowtup Gaon 137 Hatijan Gaon L.P. School 533 Hallowtup Gaon 138 No. 2 Bazalgaon L.P. School. 504 Bazalgaon 139 Dangori Te L. P. School. 864 Dangari T.E. 141 Dangori Te Indian Club 526 Dangari T.E. 142 Kumsang Te Mazdoor Club 876 Kumsang T.E 143 Kumsang Te No.6 Line Labour Club 580 Kumsang T.E 144 Kumsang Te Staff Club 609 Kumsang T.E 146 Kumsang Te Staff Club 787 Kumsang T.E 147 Kumsang Tel. P. School No.1 408 Kumsang T.E 148 Tongona Bongali L.P. School 750 Tangana Bangali Gaon 149 Tongona Bongali L.P. School 616 Tangana Bangali Gaon 150 Kachijan N.C. Gaon L.P.School 1133 Kachijan N.C. Gaon 151 Kachijan M.E. School 664 Kachijan 152 Tongona T.E. M.E. School 1014 Tongona T.E. 153 Tongona Te Mazdoor Club 981 Tongona T.E. 154 Tongona Te M.E. School 567 Tongona T.E. 155 Tongona Te L.P. School 843 Tongona T.E. 156 Kherjan Rombhadevi L.P. School 870 Kherjan 157 Shankardev L.P. School 590 Shankardev 158 Shankardev L.P. School 733 Shankardev 159 Kumsang Te L.P. School 585 Kumsang Te 160 Kumsang Te L.P. School 715 Kumsang Te

