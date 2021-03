Tingkhong Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Tingkhong Constituency Seat

Polling Stations in Tingkhong Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Tingkhong Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Tingkhong: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Athabari Naharani L.P. School 503 Athabari Naharani 2 Pithubor M.E.School 906 Pithubor 3 Chenimari L.P. School 247 Chenimari 4 Deori Gaon L.P. School 741 Deori Gaon 5 Cherepa Khati L.P.School. 568 Cherepa Khati 6 Kolowluwa Mv School 772 Kolowluwa 7 Napam Than Gaon L.P. School 374 Napam Than Gaon 8 No.1 Burikhowang L.P. School L.P. School 664 Burikhowang 9 No.1 Burikhowang L.P. School 377 Burikhowang 10 3 No. Burikhowang L.P. School (Deochali) 411 Burikhowang 11 Duliabam Te L.P. School 630 Duliabam Te 12 Duliabam Te L.P. School 566 Duliabam Te 13 Halmari Te Mazdur Club 816 Halmari Te 14 Halmari Te Mazdur Club 935 Halmari Te 15 Jariguri Mv School 380 Jariguri 16 No. 3 Thengal L.P. School 559 Thengal 17 Jariguri Mv School 736 Jariguri 18 Tinthengia High School 681 Tinthengia 19 No One Puberun Krishi Nigam Lp School 606 No One Puberun Krishi Nigam 20 Garmora Balijan L.P. School 633 Garmora Balijan 21 Lachongia Miri L.P. School 637 Lachongia Miri 22 Meslow M.E. School 654 Meslow 23 Meslow M.E. School 502 Meslow 24 Saharikata L.P. School 686 Saharikata 25 Saharikata M.E. School 588 Saharikata 26 Nagaon L.P. School (Centre No. 1) 674 Nagaon(Centre No. 1) 27 Nakhat Janajati Lp School 449 Nakhat Janajati 28 Garuhora L.P. School 806 Garuhora 29 Halalguri Gaon L.P. School 856 Halalguri Gaon 30 No.2 Halaguri L.P. School 600 Halaguri 31 Aghunubari High School 671 Aghunubari 32 Changmai L.P. School 606 Changmai 33 Changmai L.P. School 690 Changmai 34 Lengeri L.P. School 903 Lengeri 35 Lengeri High School 503 Lengeri 36 Thengal (Borbam)L.P. School 492 Thengal (Borbam) 37 Thengal L.P. School 773 Thengal 38 Ghugulani Borbam L.P. School 755 Ghugulani Borbam 39 Ghugulani Borbam Mv School 678 Ghugulani Borbam 40 Koilagora Habi L.P. School (Centre No. 1) 445 Koilagora Habi(Centre No. 1) 41 Ghugoloni Nagaon L.P. School 720 Ghugoloni Nagaon 42 Nahula L.P. School (Centre No. 1) 411 Nahula(Centre No. 1) 43 Kheronipather L.P. School 597 Kheronipather 44 Nar Bahadur Newar L.P. School 633 Nar Bahadur Newar 45 Nar Bahadur Newar L.P. School 486 Nar Bahadur Newar 46 No.1 Dighalia L.P. School 573 Dighalia 47 No.1 Dighalia L.P. School 508 Dighalia 48 No.2 Dighalia L.P. School 560 Dighalia 49 Bamunbari L.P. School 473 Bamunbari 50 Bamunbari H.E. School 763 Bamunbari 51 Bamunbari L.P. School 536 Bamunbari 52 Kekuri Sonowal L.P. School 764 Kekuri Sonowal 53 Ouphalia L.P. School 1004 Ouphalia 54 Diksam Hindi L.P. School 745 Diksam 55 Ouphalia Te L.P. School 557 Ouphalia Te 56 Ouphulia T.E Labour Club 406 Ouphulia T.E 57 Ouphalia Te L.P. School 537 Ouphalia Te 58 Ouphalia Te L.P. School 551 Ouphalia Te 59 Nalani L.P. School 403 Nalani 60 Nalani L.P. School 824 Nalani 61 Nemupathar M.E. School 847 Nemupathar 62 Diroibam Mazdur Club 748 Diroibam 63 Diroi Te L.P. School 681 Diroi Te 64 Diroi Te L.P. School 711 Diroi Te 65 Diroi Grant L.P. School 690 Diroi Grant 66 Borbil L.P. School 567 Borbil 67 Diksam Hindi M.E. School 449 Diksam 68 101 Borpathar L.P. School 746 Borpathar 69 101 Borpathar L.P. School 504 Borpathar 70 Ghugulani Mv School 1010 Ghugulani 71 Kenduguri L.P. School 454 Kenduguri 72 Hingibil L.P. School 658 Hingibil 73 Nachani Gaon L.P. School 703 Nachani Gaon 74 Nachani Gaon L.P. School 614 Nachani Gaon 75 Nachani Gaon L.P. School 549 Nachani Gaon 76 Naharpara Jyoti L.P. School 649 Naharpara Jyoti 77 Thekeraguri L.P. School 1003 Thekeraguri 78 Kakowani L.P. School 483 Kakowani 79 Kakowani L.P. School 672 Kakowani 80 Pithaguti Te L.P. School 487 Pithaguti Te 81 Pithaguti Te L.P. School 457 Pithaguti Te 82 Pithaguti Te Mazdur Sangha 612 Pithaguti Te 83 Mahkhowa L.P. School 366 Mahkhowa 84 Mahkhowa L.P. School 626 Mahkhowa 85 Bhalukmara L.P. School 834 Bhalukmara 86 Longboijan Mv School 768 Longboijan 87 Longboijan Mv School 557 Longboijan 88 Juktoli Mazdur Sangha 627 Juktoli 89 Juktoli Mazdur Sangha 656 Juktoli 90 Dongal Para High School 547 Dongal Para 91 Dongal Para High School 650 Dongal Para 92 Rajgarh Te L.P. School 770 Rajgarh Te 93 Rajgarh Te L.P. School 474 Rajgarh Te 94 Rajgarh Te Labour Club 410 Rajgarh Te 95 Gerekoni L.P. School 899 Gerekoni 96 Sukani L.P. School 748 Sukani 97 Kenduguri Te L.P. School 987 Kenduguri Te 98 Kenduguri Te L.P. School 409 Kenduguri Te 99 Chareng M.E. School 716 Chareng 100 Chareng M.E. School 614 Chareng 101 Ouguri Mv School 409 Ouguri 102 Majpathar L.P. School 742 Majpathar 103 Nalani L.P. School 859 Nalani 104 Dhaman L.P. School 900 Dhaman 105 Dhaman L.P. School 203 Dhaman 106 Sesabil M.E. School 579 Sesabil 107 Dahakataki L.P. School 670 Dahakataki 108 Halmari Te L.P. School 148 Halmari Te 109 Dhanpur Mv School 438 Dhanpur 110 Disang L.P.School 487 Disang 111 Halaguri Dighalia L.P. School 744 Halaguri Dighalia 112 Kadamoni Mv School 427 Kadamoni 113 Hatigarh L.P. School 792 Hatigarh 114 Tipamia L.P. School 1018 Tipamia 115 Phetengibor L.P. School 833 Phetengibor 116 Azizbag Te L.P. School 679 Azizbag Te 117 Azizbag Te Mazdur Sangha 417 Azizbag Te 118 Azizbag Te Mazdur Sangha 541 Azizbag Te 119 Arunoday L.P. School 748 Arunoday 120 Sarujani Te L.P. School 714 Sarujani Te 121 Rajgarh Hs School 521 Rajgarh 122 Rajgarh Hs School 531 Rajgarh 123 Rajgarh Hs School 845 Rajgarh 124 No. 1 Chakalia L.P. School 936 Chakalia 125 Lorarmukh L.P. School 282 Lorarmukh 126 Dangpara High School 675 Dangpara 127 Tipamia Gaon Mv School 588 Tipamia Gaon 128 Naga Pather Lp School 465 Naga Pather 129 Karangani Mazdur Sangha 529 Karangani 130 Nilmani Te L.P. School 779 Nilmani Te 131 Lakribam Mazdur Sangha 748 Lakribam 132 Bahani Gaon L.P. School 475 Bahani Gaon 133 Tingkhong Te L.P. School 471 Tingkhong Te 134 Tingkhong Te Staff Club 419 Tingkhong Te 135 Tingkhong Te Mazdur Sangha 528 Tingkhong Te 136 Halaguri High School 744 Halaguri 137 Udaipur L.P. School 609 Udaipur 138 Udaipur L.P. School 502 Udaipur 139 Tiniali Te L.P. School 536 Tiniali Te 140 Nasiripuria L.P. School 572 Nasiripuria 141 Betoni Mv School 783 Betoni 142 No.1 Dhadumia L.P. School 1054 Dhadumia 143 Konwari Gaon High School 528 Konwari Gaon 144 Konwari Gaon High School 807 Konwari Gaon 145 No. 2 Dhadumia Lp School 715 Dhadumia 146 Rongabanani L.P. School 289 Rongabanani 147 Nachoudang L.P. School 495 Nachoudang 148 Tingkhong L.P. School 466 Tingkhong 149 Tingkhong H.S. School 821 Tingkhong 150 Tingkhong L.P. School 696 Tingkhong 151 Tingkhong H.S. School 455 Tingkhong 152 Powali Pathar L.P. School 448 Powali Pathar 153 Powali Pathar L.P. School 423 Powali Pathar 154 Dillinagarr M.E. School 666 Dillinagarr 155 Diroipam Lp School 398 Diroipam 156 Sapkait L.P. School 959 Sapkait 157 Ghahipather L.P. School 274 Ghahipather 158 No. 1 Chapatali L.P. School 190 No. 1 Chapatali 159 Puwali Baghmora L.P. School 993 Puwali Baghmora 160 Dhowapathar L.P. School 785 Dhowapathar 161 Pohumora L.P. School 561 Pohumora 162 Lachit Nagar Lp School 204 Lachit Nagar 163 Dhowapathar L.P. School 685 Dhowapathar 164 Geleki L.P. School 512 Geleki 165 Geleki L.P. School 653 Geleki 166 Panibil Lp School 329 Panibil 167 Seuni L.P. School 820 Seuni 168 Dillibari Te L.P. School 833 Dillibari Te 169 Simaluguri L.P. School 967 Simaluguri 170 Kereng Gaon L.P. School 752 Kereng Gaon 171 Kereng Gaon L.P. School 688 Kereng Gaon 172 Bortani M.E. School 685 Bortani 173 Bortani M.E. School 384 Bortani

Assam Assembly Constituencies List:

